Финал патриотического конкурса «Голос Победы» пройдет в Раменском 22 февраля

Финал и гала-концерт областного патриотического конкурса «Голос Победы» пройдет в Раменском 22 февраля. На нем выступят 39 лауреатов первой степени и присудят гран-при.

Фестиваль направлен на воспитание у молодежи уважения к традициям и любви к родине, пояснили в Минкультуры Подмосковья.

Первый этап прошел заочно, на него поступило свыше тысячи заявок. Из них жюри отобрало 800 самых ярких номеров. В результате определили 107 лауреатов в трех номинациях и четырех возрастных категориях. Из них 39 выступят на гала-концерте. По результатам выступлений присудят гран-при фестиваля.

В состав жюри вошли народная артистка России Елена Горячева, заслуженный работник культуры России Наталья Митина, профессор ГИТИСа Александр Бармак и другие эксперты.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.