Финал открытого Кубка главы округа по хоккею прошел в Красногорске

Этого события красногорские спортсмены и их болельщики ждали с нетерпением. На катке образовательного центра «Вершина» состоялся финал открытого кубка главы Красногорска по хоккею с шайбой среди мужских команд.

Организатором захватывающих матчей выступило Управление по физической культуре и спорту администрации округа. В Красногорске Кубок главы проводят с 2024 года. С каждым сезоном проявить себя в состязаниях стремится все больше новичков.

По итогам матчей определили лучших вратарей, нападающих и бомбардиров. Заслуженные награды чемпионам вручили представители администрации городского округа.

Победителем турнира стала команда «Русский трест», второе место заняла «Академия Петрова», а замкнули призовую тройку «Чебурашки». Призерам вручили памятные награды и сертификаты на 100, 60 и 40 тысяч рублей соответственно.