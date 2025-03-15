Финал олимпиады школьников по астрономии пройдет в физтех-лицее в Долгопрудном

В Московской области стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В этом году в финале примут участие более девяти тысяч учащихся со всей страны. Олимпиаду проведут по 24 предметам.

Финальные состязания пройдут с 15 марта по 30 апреля.

Откроют заключительный этап такие дисциплины, как искусство (мировая художественная культура), испанский язык и астрономия .

Для участия в олимпиаде по астрономии в Подмосковье пригласили 301 участника из 52 регионов России. Состязания пройдут в физтех-лицее имени П. Л. Капицы, передают в министерстве образования МО.

Финал олимпиады по астрономии предполагает три тура: теоретический, практический и тестовый. Теоретический состоит из шести задач по астрономии и астрофизике. На практическом участники продемонстрируют умение анализировать и интерпретировать данные.

Также для школьников подготовили образовательную и культурную программу. Учащиеся посетят экскурсии в центре управления полетами в Королеве, центре космонавтики в Звездном городке и в институте космических исследований РАН. 20 марта финалисты побывают в главном храме Вооруженных Сил России и музее «Дорога памяти» в парке «Патриот».

Открытие и закрытие олимпиады, а также мероприятия к годовщине Победы, будут транслироваться в прямом эфире в социальных сетях физтех-лицея.

В министерстве образования Подмосковья напоминают, победители и призеры ВсОШ получат право на поступление в ведущие вузы страны без вступительных испытаний по профилю олимпиады. Также они смогут поучаствовать в международных соревнованиях.