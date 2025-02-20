Финал олимпиады по функциональной грамотности для учителей прошел в Коломне

В Подмосковье прошла региональная олимпиада по функциональной грамотности для учителей. Финал состоялся в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.

Функциональная грамотность — это умение применять знания в жизни, учиться самостоятельно и развиваться. В олимпиаде, которая проходила с ноября по февраль, участвовали почти 1,4 тысячи педагогов. Конкурс включал онлайн-тесты и разработку кейсов.

После двух отборочных этапов, в которых участвовали 275 школьных команд, в финал вышли 50 лучших учителей. В финале участники представили свои образовательные учреждения, поделились опытом и решили задания по читательской, финансовой и математической грамотности. По итогам победу одержала команда Востряковского лицея № 1 из Домодедова. Второе место заняла Луховицкая школа № 2, третье — школа № 53 из Люберец.