Финал олимпиады «Я — профессионал» по креативным индустриям пройдет в Химках

6 апреля в Московском государственном институте культуры (МГИК) в Химках начнется очный финал IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Московский государственный институт культуры является ведущим вузом в области культуры и эксклюзивным организатором данного направления.

В 2025/2026 учебном году тема сезона сформулирована как «Креативные индустрии как инструмент культурной дипломатии». Финал соберет студентов из различных регионов России — от Калининграда до Якутска. Участники будут разделены на две категории: «Бакалавриат» и «Магистратура/Специалитет». Конкурсные задания, разработанные методической комиссией МГИК совместно с отраслевыми партнерами, моделируют реальные задачи креативной экономики.

7 апреля на площадке МГИК в Химках пройдут подготовка командных проектов и культурная программа для участников.

По информации Министерства культуры и туризма Московской области, МГИК ежегодно подтверждает статус вуза-организатора через конкурсный отбор. Победители получают денежные премии из федерального бюджета, льготы при поступлении в магистратуру и попадают в кадровый резерв программы «Россия — страна возможностей». Направление «Креативные индустрии» стабильно входит в топ-15 среди 75 направлений Олимпиады.