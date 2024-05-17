Финал областной Студенческой футбольной лиги пройдет в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:14 Финал областной Студенческой футбольной лиги пройдет в Подмосковье фото: социальные сети студенческого футбола Московской области

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Финальный этап Студенческой футбольной лиги пройдет в Московской области 24 мая. Игры состоятся на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

На турнире встретятся команды студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. Среди них — представители ГУП Богородского округа, Зарайского колледжа, Павлово-Посадского техникума и ГСГУ в Коломне.

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Турнир среди девушек также пройдет 24 числа. За звание лучших поборются спортсменки из Зарайского колледжа, ГСГУ в Коломне, МФЮИ в Ступине, Ступинского техникума, МЦК-техникума в Королеве и УОР № 5 в Егорьевске.

Напомним, игры пройдут с 10:00 до 16:00.

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