Финал областного вокального конкурса прошел в Павловском Посаде

Каждый из конкурсантов ранее уже победил в своем округе и завоевал право представлять его на областном уровне. Вокалисты покорили слушателей своими голосами, манерой исполнения и неповторимым стилем. Они исполняли композиции о самом важном для каждого человека — любви, семье, Родине.

Профессиональному жюри было нелегко определить лучших исполнителей, но все же они единогласно присудили победу Елене Бекаревич. Второе место заняла Светлана Ливенцова, а третьим стал Владимир Воложенинов.

Приз зрительских симпатий достался Валентине Николаевой из Павлово-Посадского городского округа, а также Георгию Шипилову. Алефтина Копылова получила специальный приз жюри «За активное долголетие на сцене».

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