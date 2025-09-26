Финал областного вокального конкурса прошел в Ленинском округе

Масштабный фестиваль «Голос Подмосковья» организовали на территории детской школы искусств в рамках программы «Активное долголетие». Мероприятие собрало более 220 талантливых участников и благодарных зрителей из 18 муниципалитетов Московской области.

Финалистов конкурса поздравил заместитель главы Ленинского округа Иван Гатман. Он отметил, что творчество не имеет возрастных ограничений, а душа и талант всегда молоды.

Вокалисты старшего поколения продемонстрировали высокий уровень мастерства. Трогательное и эмоциональное исполнение песен военных лет участниками не оставило равнодушным ни одного зрителя. Всех конкурсантов наградили дипломами и памятными подарками в знак признания их таланта и усердия.

Напомним, что новый клуб «Активное долголетие» открыли в деревне Мисайлово в Ленинском округе. Занятия по общей физической подготовке, включающие разминку, работу с лентами и гантелями, очень востребованы у старшего поколения.