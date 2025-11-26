В администрации городского округа Красногорск провели оперативное совещание, в ходе которого обсудили планы на ближайшее будущее. Муниципалитет готовится к реализации проекта «Зима в Подмосковье». Помимо этого, в Музее Победы пройдет финал областного конкурса «Женщина — Герой».

В оперативном совещании принял участие глава округа Дмитрий Волков. Особое внимание уделили предстоящему началу зимы и текущим вызовам по линии ЖКХ и энергетики.

В Красногорске стартует проект «Зима в Подмосковье». В муниципалитете планируют открыть катки, установить новогодние елки и провести мероприятия в учреждениях культуры, спорта и образования. Дмитрий Волков подчеркнул, что важно не только создать настроение, но и обеспечить содержание объектов в соответствии с пожеланиями жителей и стандартами качества.

Отдельно поблагодарили всех, кто работал на выездном приеме бойцов СВО — участников программы «Герои Подмосковья». В рамках проекта сотрудники «Центра управления регионом», образования, здравоохранения и ЖКХ поделились опытом. Участникам показали знаковые места Красногорска.

На этой неделе жителей городского округа пригласили принять участие в мероприятиях ко Дню матери. В этот же день, 30 ноября, состоится финал областного конкурса «Женщина — Герой» 2025.