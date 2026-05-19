Финал областного конкурса родительских комитетов прошел в Котельниках

Жюри, в состав которого вошли федеральные эксперты, представители региональных министерств, Московской областной думы, общественных организаций и бизнеса, предстояло оценить два блока. Первый — выставка-презентация «Семья и школа — воспитываем вместе». Каждая команда привезла с собой проекты, творческие работы и достижения, показывая, что происходит за школьными дверями, когда взрослые работают в связке.

Далее состоялся творческий конкурс. Тут правила просты: показать, что дружный класс — это вовсе не тайна за семью печатями, а открытая, живая работа, где нет места скуке. Самое ценное в проекте, отмечают и участники, и организаторы, — это командный дух. Дети, классные руководители и родители объединяются ради общей цели.

«Для нас большая честь и ответственность принимать уже во второй раз этот конкурс. Это суперфинал, в этом году еще больше участников. В течение всего учебного года шли различные испытания. И мы рады тому, что финал проходит вновь в нашем замечательном городе», — отметил заместитель главы Котельников Николай Оленев.

Проект Министерства образования, «Навигаторов детства» и «Движения первых» направлен на укрепление сотрудничества между родителями, школами и детьми, чтобы создать по-настоящему дружный и сплоченный школьный коллектив.