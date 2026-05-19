Финал областного конкурса родительских комитетов прошел в Котельниках
Финал масштабного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых» объединил активных, творческих родителей, педагогов и школьников. 17 лучших команд Подмосковья встретились на базе школы № 2 «Навигатор» в Котельниках.
Жюри, в состав которого вошли федеральные эксперты, представители региональных министерств, Московской областной думы, общественных организаций и бизнеса, предстояло оценить два блока. Первый — выставка-презентация «Семья и школа — воспитываем вместе». Каждая команда привезла с собой проекты, творческие работы и достижения, показывая, что происходит за школьными дверями, когда взрослые работают в связке.
Далее состоялся творческий конкурс. Тут правила просты: показать, что дружный класс — это вовсе не тайна за семью печатями, а открытая, живая работа, где нет места скуке. Самое ценное в проекте, отмечают и участники, и организаторы, — это командный дух. Дети, классные руководители и родители объединяются ради общей цели.
«Для нас большая честь и ответственность принимать уже во второй раз этот конкурс. Это суперфинал, в этом году еще больше участников. В течение всего учебного года шли различные испытания. И мы рады тому, что финал проходит вновь в нашем замечательном городе», — отметил заместитель главы Котельников Николай Оленев.
Проект Министерства образования, «Навигаторов детства» и «Движения первых» направлен на укрепление сотрудничества между родителями, школами и детьми, чтобы создать по-настоящему дружный и сплоченный школьный коллектив.
«Мне кажется, что мы попали в десятку, что запустили такой важности проект. Мы видим, что сегодня приняло участие в нем более 200 тысяч родителей, детей и классных руководителей. И тема этого конкурса — укрепление детско-родительских отношений, взаимодействие школы и семьи», — сказала первый заместитель министра образования Подмосковья Лариса Сулима.
Все, кто прошел путь в несколько месяцев от заявки на участие до выступления на финале конкурса, показали, какой интересной, вовлеченной и насыщенной может быть школьная жизнь. После феерического парада талантов, энергии и невероятной самоотдачи и креативности, жюри предстояла по-настоящему непростая задача — определить победителей. В итоге Гран-при конкурса завоевали классы из Красногорска и Богородского округа, а первое место разделили четыре команды.
Все финалисты получили сертификаты на поездку в смену «Растим патриотов России» в учебно-методическом центре «Авангард», именные кубки, брендированную продукцию и призы от партнеров. А команды-победители стали обладателями денежных сертификатов на экскурсионные туры по выбору.