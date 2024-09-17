Финал областного этапа по любительскому мотокроссу прошел в Чехове

Финал любительского кубка по мотокроссу прошел в деревне Муковнино в городском округе Чехов. Гонщики из разных городов Подмосковья и соседних областей соревновались в девяти классах.

«Так как сейчас проходят официальные соревнования Московской области, сейчас идет борьба за вступление в сборную Московской области на Первенство. У них сейчас, по сути, заключительный этап», — рассказал организатор соревнований Роман Шелков.

Побороться за кубок приехали спортсмены разных возрастов — от юных мотоциклистов до ветеранов. Соревнования проходили в девяти классах. В них приняли участие гонщики из Подмосковья и соседних регионов.

«Пришел в мотоспорт в 1978 году. До этого у брата по деревне ездил на Иже. Всю жизнь этим занимаюсь. Необыкновенный вид спорта. В 1985-м году я выиграл кубок Дружбы социалистических стран — это международная гонка. Я стал чемпионом, стал мастером спорта международного класса, чем и горжусь», — поделился участник соревнований и мастер спорта международного класса из Видного Алексей Глухов.

Алексей Глухов знает эта трассу, а для юных спортсменов виражи на треке принесли немало сюрпризов.

«В целом, мне нравится здесь местность: рельеф трассы как песочный, так и грунтовый, то есть есть выбор, где проехать, где не проехать», — сказал участник соревнований из Рязани Александр Родин.

Участники гонок получили адреналин, а зрители посмотрели на захватывающие состязания.

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