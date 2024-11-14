Финал Национальной технологической олимпиады школьников прошел в Подольске

Соревнования по теме «Технологии и космос» открыли серию финалов, которые проходят в Подмосковье до 16 ноября. В них участвует более четырех тысяч школьников со всей России.

В 2024 году участники Национальной технологической олимпиады соревнуются по шести направлениям: компьютерные игры, космос, искусственный интеллект, роботы, среда обитания и виртуальная реальность.

Финал сферы «Технологии и космос» для учеников пятых-седьмых классов прошел в IT-Cube гимназии имени Подольских курсантов. 12 школьников из Подольска, Чехова и Наро-Фоминска попробовали свои силы в проектировании космических аппаратов. Ребята успешно справились со всеми заданиями олимпиады и получили на память подарки с символикой мероприятия, которые вручил глава Центра цифрового образования Никита Мельник.

В конце декабря в Подмосковье пройдет слет НТО Junior, в котором смогут принять участие шесть лучших команд в каждой сфере.

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