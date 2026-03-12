Финал муниципального этапа школьной лиги по баскетболу прошел в Чехове

Состязания среди юношей и девушек состоялись 11 марта во дворце спорта «Олимпийский». Участники старше 14 лет боролись за право представлять округ на областном этапе в формате 3×3.

Соревнования начались с матча за третье место, где встретились гимназия № 7 и школа № 9. Бронзовыми призерами среди юношей стали ученики школы № 9. В решающем поединке за первое место школа № 10 обыграла команду школы Чехов-2.

Среди девушек в матче за третье место школа № 1 обыграла гимназию № 7. В финале встретились школы № 10 и № 3, и снова сильнее оказались спортсменки десятой школы. Таким образом, школа № 10 дважды поднялась на высшую ступень пьедестала.

На награждении присутствовали заместитель главы округа Вадим Шевырев и мастер спорта России по боксу Ксения Андреева.

Директор школы № 10 Константин Значков, сам в прошлом учитель физкультуры, отметил высокий уровень конкуренции и подготовки спортсменов. Он подчеркнул, что Чехов — один из лучших спортивных городов Подмосковья, и школа с энтузиазмом поддержала инициативу губернатора по созданию Единой школьной лиги. Директор также похвалил организацию соревнований и возможность следить за трансляциями в прямом эфире. Успехи учеников он связал с их характером, уровнем подготовки и системной работой тренеров, которые помогают раскрывать спортивный потенциал ребят.

Ранее спортсмены школы № 10 уже становились победителями Чеховской школьной лиги по волейболу среди юношей и по футзалу.