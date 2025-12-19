Финал муниципального этапа хорового фестиваля прошел в Шатуре и Рошале

В лицеях Шатуры и Рошаля 17 и 18 декабря состоялся муниципальный этап регионального фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье». Продемонстрировать навыки хорового искусства на сцены вышли более 400 учеников из 10 школ округа.

Коллективы выступили в нескольких номинациях: классика, эстрада и фольклор. Руководители хоровых коллективов выбрали разнообразный репертуар. Ученики исполнили как знакомые с детства эстрадные, так и русские народные, военные и патриотические песни.

В Шатуре на сцену вышли младшие, средние и сводные коллективы первой, второй, четвертой и Пышлицкой школ, а также лицеев Шатуры и Дмитровского Погоста.



На рошальской сцене свои композиции представили коллективы лицея, второй и шестой школ и школы села Кривандино. Самым юным конкурсантом стал коллектив «Калинка». В народных костюмах и с традиционными музыкальными инструментами они задорно исполнили русские песни «Во поле березка стояла» и «Поехал наш батюшка на базар».