Финал молодежного фестиваля «Наследники Станиславского» пройдет в Пушкино

Организационный комитет молодежного фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» подвел итоги отборочных туров. Мероприятия проходили в Домодедове, Орехово-Зуеве, Пушкино и Наро-Фоминске. В конкурсе приняли участие более 500 театральных коллективов. В числе финалистов оказались «Грим» из Дома культуры «Пушкино» и театра образовательного комплекса № 11.

В этом году участники вдохновлялись подвигами героев Великой Отечественной войны. Особенно популярной стала повесть Бориса Васильева «Завтра была война».

Для участников организовали интенсивный театральный акселератор под руководством признанных мастеров сцены. Эксперты отобрали лучшие коллективы и провели детальный разбор представленных работ. Для руководителей театров и специалистов в сфере культуры и молодежной политики провели мастер-классы по постановке спектаклей и грантовой деятельности.

В отборочных турах приняли участие более 2800 человек. В финале показали постановку «Севастопольский вальс» Пушкинского музыкально-драматического театра, который посетили более 1,5 тысячи зрителей.

В итоге определили 15 лучших коллективов из Ярославской, Владимирской и Московской областей. Финал пройдет в Пушкино с 17 по 22 ноября. Округ представят коллективы «Грим» с короткометражной постановкой «Ромка и Юлька» и коллектив образовательного комплекса № 11 с постановкой «Что случилось с 5 „А“».