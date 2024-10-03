Финал международного фестиваля интеллектуальных видов спорта пройдет в Дмитрове

Фестиваль «Сильные фигуры» пройдет в гольф-клубе в Дмитрове 6 октября. Спортсмены из нескольких стран мира посоревнуются в гольфе, керлингольфе, теннисе, бильярде, тэг-регби, шахматах и шашках.

Закрытие сезона посвятят Олимпиаде-80. В соревнованиях поучаствуют гольфисты из Бангладеша и Узбекистана, в турнире по керлингольфу сразятся олимпийские чемпионы разных видов спорта.

Специальными гостями станут чемпионы летних Олимпийских игр 1980 в Москве. Это, к примеру, Виктор Кровопусков, Владимир Сальников, Анатолий Старостин.

Также событие посетят актеры сериала «Игры». Кинолента рассказывает о подготовке и организации Олимпиады-80 в Москве. Появится на мероприятии и мишка, ставший талисманом Олимпиады-80.

«Проведение фестиваля „Сильные фигуры“ в нашем округе становится хорошей традицией. На турнирах собираются не только профессиональные гольфисты, но и звезды других видов спорта, политики, выдающиеся представители бизнес-сообщества и просто любители гольфа. Благодарю за выбор, сделанный в пользу нашего муниципалитета и оказанное доверие», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Отметим, что международный фестиваль «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года.

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