Финал математического форума среди школьников прошел в Реутове

В Областном центре дополнительного образования и патриотического воспитания в Реутове прошел финал математического научного форума школьников Подмосковья. В его рамках учащиеся 11–15 лет представили исследовательские проекты.

В финал отобрали девять работ школьников из Павловского Посада, Клина, Истры, Одинцова, Луховиц, Серебряных Прудов и Электростали. Темы проектов включали способы умножения, симметрию в архитектуре, применение золотого сечения в живописи и методы решения сложных уравнений.

Победителем стал семиклассник из Одинцова Владимир Будкин. Он выступил с проектом «Сколько лет моему дому». Второе место заняла Вера Гребенникова из Электростали с исследованием методов решения уравнений. Третье место досталось Екатерине Соловцовой из Истры за проект «Математика и спорт».

Отмечается, что цель форума — развивать интерес к математике и выявлять юные таланты.В пресс-службе Министерства образования Московской области добавили, что мероприятие помогает школьникам определиться с будущей профессией и мотивирует к изучению точных наук.