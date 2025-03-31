Финал КВН школьной лики прошел в Балашихе

Финал второго сезона Балашихинской школьной лиги КВН прошел во Дворце культуры «Балашиха». Девять лучших команд из разных школ города собрались, чтобы продемонстрировать свои таланты и юмор.

Финальная игра состояла из трех этапов: юмористическая озвучка фрагментов советских детских фильмов, конкурс «Ситуация», где члены жюри задавали темы для импровизаций, и классический фристайл. Особое внимание привлекли озвучка «Сказки о потерянном времени» фразами из сериала «Слово пацана» и репризы на популярную песню «Сигма-бой».

В результате, четыре команды набрали одинаковое количество баллов, что привело к дополнительному туру — разминке. Участники продемонстрировали высокий уровень импровизации, удивив даже опытных сатириков.

Судейство осуществляли опытные КВН-щики, ставшие стендап-комиками и редакторами юмористических программ. Среди них был чемпион Высшей лиги КВН, актер «Однажды в России» Максим Киселев. Он не только оценивал выступления, но и активно участвовал в процессе, придумывая миниатюры и вовлекая в них команды и зрителей.

«Я много где был, многое повидал, даже видел, как в тюрьме играют в КВН. Но такого яркого, действительно отрепетированного финала я не видел ни разу в жизни», — отметил Максим Киселев.

В итоговом зачете места распределились следующим образом: четвертое место заняла команда «Старшее звено», третье — «На Заре», вице-чемпионами стали «Авиаторы».

Финал стал настоящим праздником юмора, собравшим множество зрителей, поддерживающих свои любимые команды. Мероприятие подтвердило, что в Балашихе растёт и развивается множество талантливых детей, для которых большая игра только начинается.