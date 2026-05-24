Финал «Кубка святых воинов Руси» прошел в Раменском

Финал посвященного святому страстотерпцу Николаю II турнира «Кубок святых воинов Руси» прошел во Дворце спорта «Борисоглебский» Раменского муниципального округа Московской области. Его участниками стали победители всероссийских отборочных этапов по боксу самбо и армейскому рукопашному бою. Подробности сообщила корреспондент РИАМО Ольга Стаферова.

Финальный этап соревнований открылся выносом государственного флага и исполнением гимна, после этого состоялся молебен перед иконой святого царя-страстотерпца Николая II. Благочинный Раменского округа игумен Никодим (Лунев) возглавил молитву, которую дополнили песнопения местного церковного хора.

После завершения торжественной части на татами вышли участники финальных боев: они выступили перед почетными гостями, в число которых вошли чемпионы Олимпийских игр, а также известные спортсмены.

Особый интерес у участников вызвал визит Алексея Алексеевича Олейника — известного бойца смешанных боевых искусств (ММА), выступавшего под эгидой UFC в тяжелом весе.

Яркие выступления участников сопровождались словами поддержки от ветеранов и героев современности. Генерал-лейтенант Андрей Киндяков отметил важность таких проектов для воспитания защитников Отечества.

Организатором турнира выступило движение «Сорок Сороков» при поддержке благотворительного фонда «Русский крест». Члены движения заявили о тесной связи спорта с духовными ценностями, а также напомнили, что Николай II был не только мудрым правителем, но и атлетом.

Координатор-основатель движения «Сорок Сороков» отметил, что сегодня, когда русский воин вновь сражается за правду, пример царя-страстотерпца вдохновляет его на подвиг.

Финал стал логическим завершением годичного цикла, начавшегося с этапов, посвященных Александру Пересвету и Федору Ушакову.