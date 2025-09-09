Финал Кубка «Союз-2025» по футболу среди дворовых команд прошел в Балашихе

В Балашихе завершился Кубок «Союз-2025» по футболу среди дворовых команд, организованный в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт». Координатор проекта Евгений Николаев и член фракции Антон Орешков поздравили юных победителей и призеров, отметив их стремление к победе и спортивный дух.

Соревнования проходили в двух возрастных группах — 11-12 лет и 13-15 лет. Командам пришлось пройти через 10 матчей на предварительном этапе, чтобы добраться до финальной стадии.

«Каждый турнир — это старт к новым свершениям. Сегодня мы чествуем ребят, которые показали не только мастерство, но и настоящий характер. Проект „Детский спорт“ призван создавать условия для развития юных талантов, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни каждого ребенка», — подчеркнул координатор партпроекта Евгений Николаев.

Торжественная церемония награждения стала достойным завершением турнира, подчеркнув важность поддержки детского спорта и веру в будущие победы юных футболистов.

Победителями в средней группе (13-15 лет) стали: первое место — ФК «Исток» (мкр. 1 Мая, 11), второе место — ФК «Ленина», третье место — ФК «Солнечная». В младшей группе (10-12 лет) первое место занял ФК «Тигры», второе — ФК «Ленина», третье — ФК «Районские».