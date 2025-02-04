Финал Кубка России по спортивному туризму на лыжах прошел в Красногорске

Свыше 165 спортсменов из 16 регионов России поучаствовали в финале Кубка страны по спортивному туризму на лыжах. Состязания прошли на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Во время проведения соревнований в Красногорске установилась плюсовая температура, но это не помешало организаторам сохранить снежный покров на трассе. Для этого они использовали специальные технологии.

На дистанциях разной сложности выступили спортсмены из Свердловской и Челябинской областей, Республики Коми, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. Лыжники из Московской области стали победителями в командном зачете.

Отметим, что всероссийский Кубок провели при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации спортивного туризма России, Министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации округа Красногорска.