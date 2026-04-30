Финал Кубка по мини-футболу прошел в Солнечногорске

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» завершился финал Кубка городского округа Солнечногорск по мини-футболу среди команд ветеранов старше 50 лет сезона 2025/26. Первое место заняла команда «МЭТР», которую тренирует Сергей Ильметов.

Соревнования длились с ноября по апрель. В турнире участвовали шесть команд: четыре из Солнечногорска и две из Зеленограда — «МЭТР», «Вымпел», «Сенеж СПР», «Менделеево», «Факел» и «СССР-55».

«В общей сложности участниками кубка в этом сезоне стало порядка 100 человек. Турнир проводится уже на протяжении 10 лет. Основная его цель — вовлечение людей старшего поколения в занятия физической культурой и спортом», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

«Турнир прошел на хорошем уровне, без травм по ходу сезона, все довольны. Команда „МЭТР“ стала победителем всех соревнований — первенства городского округа, розыгрыша кубка, турнира открытия. Призовые места разделили остальные команды, которые пониже мастерством», — прокомментировал член оргкомитета Николай Кузнецов.

