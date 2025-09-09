Финал Кубка по брейкингу и хип-хопу пройдет в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 13 сентября проведут выставку-пристройство животных и 14 сентября финал Кубка по брейкингу и хип-хопу с выступлением популярного исполнителя Niletto Благотворительная акция «Осенние лапки» начнется в субботу в 12:00.

Гостей познакомят с четвероногими участниками. Проведут выставку работ местных мастеров, концерт и творческий мастер-класс для детей по изготовлению свечей. В ходе акции будут искать любящие семьи для животных, нуждающихся в доме. Каждый посетитель сможет обрести верного друга.

Финал Кубка по брейкингу и хип-хопу состоится 14 сентября в рамках фестиваля «Области танцевальных культур». Зрителей ждет выступление конкурсантов, шоу-кейсы команд Flyographers и Juniographers, батл сборных мира и России и феерический концерт популярного исполнителя Niletto.

На breaking-сцене в 11:00 состоятся батлы топ-8 с финалом Breaking Boys до девяти лет, в 12:00 — батлы с финалом топ-8 Breaking Girls до 11 лет, в 13:00 — батлы с финалом топ-8 Breaking Boys до 10-12 лет, в 14:00 — батлы с финалом топ-8 Breaking Girls до 11-15 лет, в 15:00 — батлы с финалом топ-8 Breaking Boys до 13-15 лет, в 16:00 — Seven to smoke Bgirls 16+ с победителем, в 16:30 — батлы с финалом топ-8 Breaking 2vs2.

Выступление у открытого микрофона Open Talk запланировано с 20:00 до 21:00.

На главной сцене с 13:00 до 14:00 можно будет подтвердить регистрацию номинации Hip-Hop 2×2. С 14:00 до 16:00 проведут отборы Hip-Hop 2×2. В 16:00 начнутся батлы Hip-Hop 2×2. В 19:00 представят танцевальный шоу-кейс команды Flyographers. В 19:10 ожидается приветственное слово губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и награждение всех финалистов и победителей. В 19:40 начнется батл сборных мира и России. В 20:20 покажут танцевальный шоу-кейс команды Juniographers. На 20:30 запланирован концерт Niletto.