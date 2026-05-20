Финал Кубка КВН прошел в Раменском

Завершающая игра Клуба веселых и находчивых в Гжельском государственном университете стала настоящим событием для всех любителей студенческого юмора. В зрительном зале был аншлаг — эту битву сильнейших ждали с большим нетерпением.

На сцене выступили пять лучших команд из разных районов Подмосковья, среди которых и две команды из Раменского округа. Программа финала включала три конкурсных испытания: «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание».

Никита Фонин — самый опытный участник, в КВН он играет более пяти лет, является победителем и призером многих турниров. В этот раз удивлял зрителей и боролся за звание лучших он вместе с командой Гжельского государственного университета. Ребята серьезно готовились к финалу, продумывали сценические образы и подбирали реквизит. Жюри оценивало не только удачные шутки, но и актерскую игру, сообразительность и сплоченность всего коллектива.

Команды из Раменского в последнее время постоянно выступают в различных турнирах и принимают активное участие в возрождении движения КВН в округе. Финал лиги КВН в ГГУ подарил яркие эмоции зрителям, и в очередной раз доказал: язык юмора — это то, что объединяет жителей не только Раменского округа, но и всего Подмосковья.