Финал «Кубка Главы» по хоккею прошел в Истре

На льду ФОК «Глебовец» состоялся финальный турнир за «Кубок Главы», в котором встретились четыре сильнейшие команды округа. Победителем стала команда «Рассвет» из села Новопетровское.

В матче за третье место встретились «Снегири» и «Истра Стар». Победу со счетом 5:2 одержали «Снегири». В финале «Рассвет» из Новопетровского и «Скорпионы» из поселка Первомайский держали болельщиков в напряжении до последней секунды — победа досталась команде «Рассвет» с минимальным перевесом в одну шайбу.

Организаторы вручили награды в индивидуальных номинациях: отметили лучших нападающих, защитников, вратарей, а также приз зрительских симпатий.

Финал посетили почетные гости — депутат Мособлдумы Игорь Власов и заместитель начальника управления физкультуры и спорта Александр Троицкий. Они поздравили победителей и отметили, что такие турниры укрепляют спортивный дух и объединяют жителей округа.