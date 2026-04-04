Финал Кубка главы КВН прошел в округе Пушкинский

В театре музыки и шоу «Третий Рим» определили победителя. За победу боролись шесть команд «Клуба веселых и находчивых».

Путь в финал был непростым: из 20 школьных команд, участвовавших на старте, остались только те, кто смог рассмешить жюри и своих одноклассников. Зрители разных возрастов поддерживали участников плакатами и кричалками.

Участница команды «Ай-подкидыши» Виктория Кустина призналась, что главное для них — не победа, а опыт, возможность подружиться с новыми людьми и получить кайф от того, что шутки нравятся зрителям. Участник команды «Атас» Илья Кудрявцев отметил, что обожает выступать на сцене и воодушевляется, когда понимает, что есть, куда двигаться дальше.

Председатель местного Совета депутатов, член жюри Артем Садула подчеркнул, что оценивали только юмор: искренний и острый. Заместитель главы округа, председатель жюри Ольга Жданова назвала событие праздником творчества и дружбы, отметив, что молодежь в округе — лучшая.

Участники удивили не только текстами и импровизацией, но и вокальными и танцевальными номерами. Третье место заняла команда «ФАбра» из Красноармейска, второе — «Ай-Подкидыши» из Ивантеевки, а победителем стала команда «Атас» из Пушкино. Все финалисты показали высокий уровень подготовки и слаженную командную работу.