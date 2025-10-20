Финал конкурса «Таланты Первых Подмосковья» завершился в Дмитрове

В Дмитрове прошел финал регионального конкурса «Таланты Первых Подмосковья». Он собрал активных школьников из разных подмосковных муниципалитетов, сообщили в областном Минобразования.

Участников поприветствовали начальник Управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова и председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова.

«Этот конкурс — настоящий путь к самовыражению, где все участники преодолевают сложности и раскрывают свои таланты на каждом из четырех этапов. Сегодня более 100 активистов из разных уголков Подмосковья собрались здесь, чтобы доказать: талант живет в каждом из нас!», — отметила председатель молодежной организации.

На конкурсе прошел мастер-класс по сценическому искусству от актера и режиссера Григория Кокоткина. Он поделился со школьниками практическими советами и рассказал интересные факты о творческой жизни.

Кульминаций мероприятия стал гала-концерт, на котором ребята представили творческие номера. Также из работ участников была организована выставка в номинации «Живопись».

Лучших конкурсантов наградили.