Финал конкурса родительских комитетов пройдет в Котельниках 16 мая

Финал масштабного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» состоится 16 мая в городском округе Котельники. В нем встретятся 17 самых дружных классов Подмосковья — победители зональных этапов из Домодедово, Чехова, Подольска, Серпухова, Коломны, Раменского, Егорьевска, Солнечногорска, Химок, Дмитрова, Королева, Красногорска, Краснознаменска, Лотошино, Балашихи, Павловского Посада и Богородского округа.

Организаторами конкурса выступили Министерство образования Московской области, региональное отделение «Движения первых» и региональный ресурсный центр «Навигаторы детства».

В центре внимания — детско-родительское взаимодействие. На этот раз родители не просто поддерживают ребят со стороны, а становятся полноценными участниками испытаний. Вместе с детьми и классными руководителями они проходят увлекательные задания, демонстрируя сплоченность и командный дух.

На протяжении четырех месяцев команды проходили испытания на школьном, муниципальном и зональном этапах. Всего в конкурсе приняли участие 3732 команды — более 200 тысяч обучающихся, родителей и педагогов. В финале встретятся более 600 участников.

Партнерами конкурса стали музей «АТОМ», Волоколамский музейно-выставочный комплекс, музей «Подолье», музей елочной игрушки «Клинское подворье», Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, музей техники Вадима Задорожного, океанариум «Крокус-Сити», музей «Новый Иерусалим» и Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино.

Участники финала получат сертификаты на поездку в смену «Растим патриотов России» в учебно-методический центр «Авангард», именные кубки, брендированную продукцию и призы от партнеров. Победители получат денежные сертификаты на экскурсионные туры.

В состав жюри вошли федеральные эксперты, представители региональных министерств, Московской областной Думы, общественных организаций и бизнеса. Жюри предстоит оценить выставку-презентацию «Семья и школа — воспитываем вместе», где каждая команда представит свои проекты, творческие работы и достижения, а также творческую визитку, раскрывающую индивидуальность каждого класса.

Финал пройдет по адресу: Котельники, микрорайон Парковый, дом 5, школа № 2 «Навигатор».