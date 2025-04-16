Финал конкурса научных проектов среди школьников пройдет в Реутове 22 апреля

Финал конкурса школьных научно-технических проектов пройдет в детском технопарке «Изобретариум» в Реутове 22 апреля. Мероприятие начнется в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В конкурсе участвуют школьники из Москвы и Подмосковья, обучающиеся по основным и дополнительным программам. Первый этап проходил 17 февраля. Тогда более чем из 100 работ жюри отобрало 26 лучших.

В этот раз ребята представят проекты по таким направлениям, как инженерное творчество, техника и инженерные науки, информатика, физика, математика и юниор-техника. Оценивать финалистов будут инженеры и научные сотрудники НПО машиностроения. Они обратят внимание не только на научную и техническую составляющие проектов, но и на то, как участники умеют презентовать свои идеи.

Победителям вручат дипломы и памятные призы. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.