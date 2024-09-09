Финал конкурса народного творчества пройдет в Воскресенске 19 октября

Участники творческих коллективов и солисты 55 лет и старше выступят в финале X Воскресенского Открытого конкурса самодеятельного народного творчества «Рио-Рита». Его проведут 19 октября во Дворце культуры «Юбилейный».

Конкурс организуют в рамках губернаторской программы «Активное долголетие в Подмосковье». Такие мероприятия помогают пенсионерам сохранять творческую активность и укреплять отношения между коллективами самодеятельности.

Заявки на конкурс от самодеятельных творческих коллективов и солистов 55 лет и старше принимают до 10 октября 2024 года включительно. Вместе с заявкой необходимо отправить видео выступления по электронной почте riorita-retro24mail.ru.

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