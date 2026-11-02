Финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» прошел в Подмосковье

В Ленинском округе прошел финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер Центрального федерального округа». В нем участвовали представители 18 регионов. Победителем стал Илья Садовников из Подмосковья — заведующий отделом организации здравоохранения и медицинской статистики Луховицкой больницы.

Конкурсанты прошли четыре испытания. Они проверили знания трудового законодательства и профсоюзных документов, представили самопрезентации, защитили социальные проекты и приняли участие в дебатах. В последнем задании участникам предстояло аргументировать свою позицию, опираясь на нормы законодательства.

«Важно, чтобы в профсоюзах региона руководили грамотные и инициативные лидеры. В этом году мы впервые принимаем финал окружного конкурса, в котором участвуют представители 18 регионов ЦФО», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В программу также вошли культурные и патриотические мероприятия. Делегация посетила парк «Патриот», возложила цветы к монументу «Матерям победителей», побывала в храме Вооруженных Сил России и музейном комплексе «Дорога памяти».

По словам председателя молодежного совета первичной профсоюзной организации Луховицкой больницы Ильи Садовникова, конкурс дает молодым активистам возможность представить свои проекты на уровне ЦФО, обменяться опытом и найти единомышленников.

Второе место в этом году занял врач-психиатр Психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина из Москвы Артем Кузьмин. Третьим стал врач-стажер, сердечно-сосудистый хирург Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 Игнатий Ульянов.