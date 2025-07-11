Финал конкурса «Мисс Королев» пройдет в Подмосковье 12 июля

Онлайн-кастинг на конкурс завершился 14 июня. В финал прошли Антонина Суслина, Татьяна Соловьева, Софья Размолодина, Аделина Белова и Мария Новикова. Они поборются за главный титул «Мисс Королев».

«Королев, помимо своего основного статуса „космической столицы“, может и должен иметь статус одной из российских столиц красоты. Мы только начали, но сейчас уже на старте понимаем, что это все возможно», — поделилась супервайзер-директор конкурса Галина Жукова.

Конкурс пройдет в 19:00 на базе DUPLEX Korolev.