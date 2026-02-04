Финал конкурса «Мастер года 2026» определил лучших преподавателей Подмосковья

В колледже «Подмосковье» 3 февраля прошел заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Мастер года 2026». Преподаватели и мастера производственного обучения продемонстрировали высокий уровень квалификации, успешно справившись со всеми заданиями. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Финальный тур конкурса «Я — профессионал» проводился в формате творческой презентации. Участникам необходимо было представить публичное выступление, в котором они должны были раскрыть свою уникальность, личностные качества и педагогическое мастерство перед жюри и коллегами.

Жюри под председательством директора колледжа Юдиной Антонины оценивало харизму и профессиональные способности участников. Каждый финалист показал глубокое понимание своей профессии и исключительное мастерство.

Результаты конкурса распределились следующим образом:

- третье место — Анна Замыслова из СП №3 (Клин) и Андрей Строителев из СП №2 (Солнечногорск); - второе место — Оксана Бессуднова из СП №9 (Химки); - первое место — Оксана Рукасевич из СП №1 (Солнечногорск).

Оксана Рукасевич представит колледж на региональном этапе конкурса, который начнется 1 марта 2026 года.