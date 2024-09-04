Финал конкурса красоты и талантов прошел в Химках

Финал II конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки» и финал всероссийского конкурса «Краса Отечества» провели в Химках. Красочное шоу приурочили к юбилею городского округа и Году семьи в России.

За титул главной красавицы округа в трех номинациях поборолись 17 девушек. Каждая участница прошла программу с тремя испытаниями: выход-визитка, дефиле в вечерних платьях и творческое выступление. Зрителям представили песни, танцы разных жанров, литературные отрывки и даже номера с перевоплощениями.

Красавиц оценивали члены независимого жюри, в его состав вошли депутаты, предприниматели, общественные деятели и победительницы всероссийских конкурсов красоты. Организатором и режиссером-постановщиком конкурса была Елена Тараненко. Девушка — рекордсмен России по наибольшему количеству титулов, завоеванных на подобных конкурсах.

«В нашем конкурсе всегда только самые достойные участницы. Они с высшим образованием, прекрасные мамы, некоторые — многодетные. Занимаются творчеством, благотворительностью, развиваются в профессии. В этом году много педагогов. Наш конкурс разрушает стереотип о том, что ум, красота и талант несовместимы. Наши женщины — наше достояние, и мы ими очень гордимся», — сказала Елена.

Праздник красоты провели при поддержке химкинского отделения Союза женщин России и администрации Химок. Его главная цель — сформировать многогранный образ современной девушки.

«Каждое выступление было на высочайшем уровне. Конкурсантки демонстрировали не только внешнюю красоту, но и богатый внутренний мир. Для меня большая честь быть членом жюри и лично убедиться в том, насколько многогранны и удивительны наши женщины», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Именной победный титул получили все. Мисс Химки стала Алена Зайцева, которая в этом году успешно окончила химкинскую Центральную детскую школу искусств. Миссис Химки — педагог по образованию и автор книг Анна Крот. Миссис Классик Химки стала Наталья Белитская — руководитель фитнес-студий.

Во всероссийском конкурсе «Краса Отечества» титул Миссис завоевала химчанка Юлия Маковецкая, Миссис Классик — Екатерина Зайцева, а Мисс — Светлана Чуб из Мурманской области.

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