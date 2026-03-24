Имена самых активных жительниц города объявят в выставочном комплексе «Артишок». Победительница получит не только титул, но и возможность реализовать свой проект.

Конкурс инициировали представительницы местного отделения Союза женщин России и Комитет семей воинов Отечества. Он дает возможность воплотить смелые идеи на благо города и поддержать тех, кто уже сегодня меняет жизнь вокруг.

Отбор проходил в два этапа. Сначала претендентки подавали заявки и видеовизитки о своем вкладе в развитие города и планах на будущее. Затем жюри оценило представленные проекты — экологические инициативы, программы поддержки семей и волонтерские проекты. В финал вышли 10 участниц: спортсменки, волонтеры, психологи, экологи, педагоги, журналисты.

Депутат партии «Единая Россия» Юлия Мамай отметила, что конкурс показывает: развитие города начинается с активности жителей. По ее словам, финалистки представили не абстрактные планы, а конкретные шаги к улучшению качества жизни в Химках.

В программе финала — выступления участниц с рассказами о своих проектах, истории успеха и праздничная атмосфера.