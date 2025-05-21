Финал конкурса «Голос Шатуры» прошел в Доме культуры имени Косякова

Из 60 участников конкурса до заключительного этапа дошли 25. Талантливые исполнители, среди которых были как профессионалы, так и любители, соревновались за победу в финале проекта.

Самой юной участнице конкурса исполнилось 16 лет, а самому опытному — за 60. Все финалисты были хороши по-своему, поэтому перед жюри стояла нелегкая задача определить победителей.

«Номера и участники все разноплановые, разного возраста и все очень яркие, динамичные», — отметила начальник управления культуры и туризма администрации Шатуры Лидия Сапарина.

В итоге первое место в конкурсе заняла студентка колледжа педагогики и искусств Милена Шишканова. Она также получила возможность записать радиоверсию песни в студии продюсера Tinyakа.

Гран-при завоевала Карина Кубатко, которая покорила сердца жюри песней «Ты не целуй». Основатель музыкального лейбла «Не Ради Денег» Василий Кузьминов подарил Карине запись песни с продюсированием и возможностью сняться в клипе группы. А главным призом победительнице стала поездка в Калининград.