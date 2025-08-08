Финал конкурса авиационного творчества для школьников «СКАТ» пройдет в Долгопрудном

Конкурс организовал Московский физико-техническим институт при поддержке «Движения Первых» и предприятий авиационной отрасли. Подмосковье представят три коллектива: команды лицея научно-инженерного профиля Королева и лицея № 15 Мытищ «Ламантины», детского центра творчества из Жуковского и Раменского «Ньютон», а также дуэт ученицы лицея научно-инженерного профиля Королева и ученика московской школы «Туна».

Конкурс «СКАТ» стал первым в России, где школьники и студенты занимаются разработкой беспилотников — от создания концепции до моделей. В этом году в нем приняли участие 928 человек и 251 команда из 91 города страны.

«В финале команды продемонстрируют свои проекты экспертной комиссии и выполнят полетные задания, включая автоматический полет по маршруту, транспортировку грузов и другие. Помимо этого, участники смогут прослушать лекции и посетить экскурсии по авиационным предприятиям», — рассказали в Минобразования Подмосковья.

Конкурс поможет привлечь внимание молодежи к научной работе и мотивировать будущих специалистов отрасли.