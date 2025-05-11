Финал кибертурнира «Битва школ» прошел в Химках

В Химках состоялся финал крупного киберспортивного турнира «Битва школ». В борьбе за звание сильнейших приняли участие 32 команды, представляющие 23 школы города, общественную организацию «Молодая Гвардия» и филиал «РКТ» МАИ.

Впервые турнир прошел в формате фиджитал-спорта — объединения виртуальной и реальной составляющих. Участники соревновались не только в виртуальной реальности, но и на поле для лазертага.

«Counter-Strike и лазертаг — это игры в жанре стрелялок. Задача команд — добиться преимущества на определенной карте и набрать максимальное количество очков», — рассказал сотрудник МКУ «Управление молодёжной политики и территориального развития» Эльтуран Мамедли.

Финальный матч между сильнейшими командами прошел в химкинском киберклубе. Для зрителей была организована прямая трансляция. Также на мероприятии присутствовали военный корреспондент Лина Корсак и ветеран СВО капитан Максим Шарин, которые провели для участников лекцию на тему «Реалии боевых действий и их принципиальное отличие от виртуального мира».

Победу в турнире одержала команда «B Boys» из школы «Лига первых». Второе место заняла команда «Eternal» из школы № 1. Третьи места разделили команды гимназии № 9 и школы «Триумф».

«За прошлый сезон мы вышли в четвертьфинал и споткнулись об „Team Nagien“. В этом полуфинале нам удалось их обыграть», — поделился капитан команды «B Boys» Матвей Галактионов.

Турнир «Битва школ» впервые прошел в 2023 году, объединив учащихся различных школ округа. С тех пор он стал одним из самых ожидаемых молодежных событий в городе.