Финал киберспортивной школьной лиги прошел в Шатуре
Более 500 школьников и студентов образовательных учреждений округа приняли участие в турнире. Он состоялся в местном лицее.
Ребята состязались в трех дисциплинах: FC 26, Counter-Strike, Dota 2. В дисциплине Dota 2 лучшей стала команда рошальского лицея Mopsiki team.
В дисциплине Counter-Strike первое место заняла команда Шатурского энергетического техникума «Шэтовци». А в дисциплине FC 26 на первом месте оказался студент Шатурского энергетического техникума Александр Гаврилов. Второе место занял ученик шатурского лицея Марк Казьмин, а третье — ученик шатурской школы № 2 Григорий Власов.
Организовали игры администрация муниципального округа Шатура, Комплексный молодежный центр, движение «Молодая Гвардия», Ассоциация компьютерного спорта при информационной поддержке сообщества «Типичная Шатура».