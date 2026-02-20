Финал киберспортивного турнира прошел в Подмосковье

«Молодая Гвардия Единой России» провела финал киберспортивного турнира «Гвардейская машина» в Подмосковье. В нем приняли участие восемь самых сильных команд. Соревнования провели по дисциплине Counter-Strike 2.

Как рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц, в финал вышли самые лучшие команды, прошедшие строгий отбор. Это студенты ссузов и вузов со всей Московской области.

«В финал вышли самые сильные — те, кто прошел отбор. География участников широкая. Это старт нашей серии турниров. Сегодня мы находимся в клубе „ИнГейм“, который стал нашим партнером и площадкой проведения. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве — следующие турниры пройдут в Серпухове и Чехове», — сказала она.

В результате победителем стал Московский областной казачий институт технологий и управления. Второе место досталось команде Сергиево-Посадского колледжа, в третье — Российскому университету кооперации.