Финал кадрового молодежного проекта прошел в Чехове

Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» реализовала инновационный образовательный проект «ПолитЗавод», направленный подготовку кадров для органов государственной власти и общественных организаций. Финальный этап программы прошел в Чехове.

Региональный тур проекта объединил более 700 молодых жителей Московской области в возрасте от 18 до 35 лет. Участников обучали в дистанционном формате на платформе Высшей партийной школы «Единой России». Также молодые люди посещали очные встречи с представителями законодательной и исполнительной власти. В финале проекта для участников подготовили тематические выступления и мастер-классы.

Молодым людям, которые показали высокие результаты, вручили ценные призы. Лучших участников пригласили на стажировки.

«Проект подарил новые эмоции, новые ощущения и новую информацию, которая оказалась очень полезной. Мой главный принцип как молодого политика — это слушать и стараться быть услышанным», — отметил победитель направления «Политический спикер» Андрей Морусак.

Церемонию награждения посетили заместитель главы муниципального округа Чехов Ольга Щукина и председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике Александр Толмачев.

«В ваших руках сегодня будущее всей нашей страны, нашего региона и каждого муниципалитета. От вашей активности зависит благополучие и процветание нашей страны», — обратилась к участникам проекта Ольга Щукина.