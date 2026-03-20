Финал интеллектуальной игры Школьной лиги прошел в Подольске

В гимназии имени Подольских курсантов состоялся финал умнейших — заключительный этап муниципальной Школьной лиги по интеллектуальной игре. В состязаниях приняли участие 35 школьников со всего округа.

Игра проходила в формате викторины. Все вопросы разбили на четыре блока: природное многообразие, архитектурные памятники, выдающиеся личности и история развития Подмосковья и Подольска.

За победу боролись семь команд. За каждой закрепили волонтера, который обеспечивает честность проведения игры — чтобы не было мобильных устройств и подсказок. Главным призом для участников стало звание лучших в округе и, конечно же, положительные эмоции от победы.

Напомним, Подольск стал лидером Единой школьной лиги по итогам сезона 2024–2025 года. Округ присоединился к проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева одним из первых. Всего за один учебный год спортсмены завоевали две золотые медали в футзале и баскетболе, а также бронзовые награды в волейболе.