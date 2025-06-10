Финал интеллектуальной игры «Квизы Чеховки» прошел в Истре

Интеллектуальная игра прошла в Центральной библиотеке имени Чехова в Истре. Все участники получили призы: сертификаты в музеи округа, в книжный магазин, подарки от библиотеки. И конечно же главный приз — «интеллектуальный бриллиант».

Эта игра стала уже традиционной для библиотеки, участвуют в ней сотрудники разных предприятий округа. В этот раз играли четыре команды по шесть человек. Юбилей — это работники Домов Культуры округа, Весна — медики, Псо-13 — строители и Палата № 6 — региональные операторы.

Игра состояла из нескольких устных раундов и одного бонусного. В конце провели суперфинал. Команды делали ставки на заработанные очки и отвечали на вопросы. Благодаря этому этапу победители могли поменяться местами с проигравшими. Оценивали ответы участников пять членов жюри. Это сотрудники библиотеки, работники культуры и впервые за шесть игр в жюри оказался победитель прошлого квиза.

Следующий сезон игры начнется в сентябре, а заявки на участие можно присылать в соцсетях библиотеки имени Чехова.