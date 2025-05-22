Финал игры «Культпросвет» среди школьников прошел в Балашихе

В 2025 году в Балашихе с успехом прошел второй сезон межшкольного соревнования «Культпросвет», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За звание лучших боролись команды из десяти образовательных учреждений городского округа, а финал стал ярким завершением серии интеллектуальных и творческих испытаний.

Отборочные этапы, проходившие с января по март 2025 года, охватили 17 школ Балашихи. В каждом учреждении соревновались учащиеся седьмых классов, из которых были выбраны самые сильные команды по пять человек.

«Мы объехали весь город, познакомились с семиклассниками и увидели, с каким азартом они соревнуются. Каждая школа выделила лучшую команду для участия в финале», — рассказала директор дома культуры «Балашиха» Анна Панина.

Финал соревнования включал шесть увлекательных этапов. Участники разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы викторины и угадывали фильмы, связанные с темой Великой Победы. Задания проверили не только знания школьников, но и их находчивость, эрудицию и командный дух.

«Культпросвет» проводится в Балашихе второй год подряд. В 2024 году соревнование было посвящено теме культуры, а в этом году организаторы выбрали патриотическую тему, чтобы почтить подвиг героев Великой Отечественной войны. Проект стал важной площадкой для развития школьников, укрепления их интереса к истории и воспитания чувства гордости за свою страну.