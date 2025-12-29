Финал хоккейного турнира прошел в Солнечногорске

На центральном катке парка культуры и отдыха в Солнечногорске завершился финальный этап состязаний по хоккею. В турнире «Кубок открытия сезона», объединившем мужские любительские коллективы, за звание чемпиона боролись три команды: «Солнечногорск», «Стандарт» (Менделеево) и «Алмаз» (Клин).

Игры проводились по круговой системе. Борьба за первое место развернулась между командами «Солнечногорск» и «Стандарт». Со счетом 5:4 верх одержали хоккеисты из Менделеево.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира провел начальник управления физической культуры и спорта Солнечногорска Магомед Алиханов. Он вручил командам заслуженные кубки, медали и грамоты.

«Завершился первый в новом спортивном сезоне хоккейный турнир. Он прошел по губернаторскому проекту „Зима в Подмосковье“, подарив захватывающие матчи и массу эмоций как игрокам, так и зрителям. Проявив настоящий мужской характер и волю к победе, участники боролись с первых секунд и до последнего свистка. Спасибо за красивые поединки, желаю игрокам дальнейших спортивных свершений», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Состязания послужили отправной точкой для старта массовых занятий хоккеем на центральном катке. Специальные тренировочные сессии будут организованы как для начинающих, так и для опытных хоккеистов.

По понедельникам, с 20:00 до 21:00 запланированы «Часы хоккея», ориентированные на молодых спортсменов и взрослых, осваивающих основы данного вида спорта. Опытные инструкторы СК «Металлург» окажут всю необходимую помощь в обучении базовым элементам.

Любители хоккея, уже владеющие основными приемами, смогут собираться по четвергам с 20:00 до 21:50, а также по воскресеньям с 12:00 до 13:30. Для участия в этих сессиях требуется обязательное наличие полной хоккейной экипировки. Игрокам, не достигшим 18 лет, необходимо иметь защитную маску или специальную решетку на шлеме.