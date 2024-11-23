Финал городского турнира по шашкам среди дошкольников провели в Химках

В городском округе Химки состоялся финал турнира по шашкам среди воспитанников дошкольных отделений «Русские шашки». За победу боролись 18 лучших игроков в возрасте шести-семи лет.

Дети из дошкольного отделения школы № 14 «Калинка» дошли до последнего этапа городского турнира.

«Чтобы выявить самого сильного игрока, каждый играет со всеми остальными финалистами. При равном количестве баллов мы проводим дополнительный тур», — поделилась инструктор по физической культуре Елена Очнева.

Участники показали высокие результаты. Победители получили памятные призы: медали почета и грамоты.

Напомним, что в Химках активно развивается детский спорт. Этому способствуют как внедрение новых технологий обучения, так и открытие новых спортивных клубов и секций.

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