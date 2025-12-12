Финал «Гаврилинских чтений» прошел в Солнечногорске

В рамках мероприятия гости насладились программой «Вечер памяти Виктора Гаврилина», представленной в формате литературно-музыкальной гостиной. Центральным событием стал конкурс чтецов по произведениям автора под названием «Ты позвонишь — меня не будет дома…». Кульминацией вечера стали подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей.

Среди тех, кто собрался почтить память Виктора Гаврилина, были учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники Дома детского творчества «Юность», а также педагоги Солнечногорской детской школы искусств. К ним присоединился Хор ветеранов и посетители библиотеки.

«Для меня Виктор Петрович талантливейший человек. Я люблю читать его стихи и продвигаю его творчество, провожу посвященные ему мероприятия и конкурсы в течение всего года. „Гаврилинские чтения“ — одно из крупнейших. У нас есть уже планы на дальнейшую популяризацию его авторского наследия на следующий год», — сказала заведующая Центральной библиотекой имени Виктора Гаврилина в Солнечногорске Ольга Журавлева.

Также она обратила внимание, что именно состязание чтецов оказалось кульминационной частью литературной программы мероприятия. Соревнование проходило в двух возрастных категориях, а выступления участников оценивала судейская коллегия.

«Виктор Петрович Гаврилин — поэт всероссийского масштаба. О нем писали в „Комсомольской правде“, „Литературной газете“, „Книжном обозрении“ и многих других изданиях; подборки стихотворений публиковались в лучших журналах и крупных альманахах. Его судьба была тесно переплетена с Солнечногорском, а его горячо любимая жена Нина Ивановна долгое время работала в Центральной библиотеке, которая сейчас имя ее супруга. Важно рассказывать, особенно молодежи, какие талантливые люди жили на нашей земле. Поэтому хочется поблагодарить организаторов „Гаврилинских чтений“, и, конечно же, читателей солнечногорского автора, которые с теплом в душе продолжают нести его слово», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Вечернюю программу украсили выступления гитаристов из Клуба авторской песни «Роза ветров», представивших свои музыкальные композиции. Завершающим аккордом праздника стало трогательное исполнение патриотических произведений Мариной Крымовой, участницей Хора ветеранов.

Виктор Петрович Гаврилин родился 21 декабря 1947 года в алтайском городе Бийске. Основную часть своей жизни он провел в Солнечногорске, куда его семья переехала, когда он был еще подростком. Несмотря на то, что полученная в 16 лет травма приковала его к инвалидному креслу, Виктор Петрович вел насыщенную и деятельную жизнь: успешно окончил Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза, трудился инженером-переводчиком в Министерстве местной промышленности, а также работал литературным консультантом в газете и занимался переводами технической литературы. За свою творческую карьеру он выпустил 11 поэтических сборников, удостоился нескольких литературных премий и активно поддерживал поэтическую страницу на популярном ресурсе Стихи.ру. Поэт ушел из жизни 26 марта 2009 года.