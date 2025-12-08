Финал фестиваля военно-патриотической песни прошел в Раменском

Мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Воровского. Его провели в 11-й раз.

Фестиваль «Песни огненных дорог» имени Героя России Александра Маргелова был организован по инициативе Раменского хуторского казачьего общества. Идею поддержали представители администрации муниципалитета, общественная организация «Офицеры России» и Союз десантников. Праздник военно-патриотической песни проводился в Раменском округе регулярно с 2014 года.

Отборочные туры прошли в этом году в режиме онлайн. В борьбу за главные призы вступили 95 конкурсантов из 27 муниципалитетов Московской области. Для участия в финальном концерте были приглашены 10 исполнителей: три хора, три ансамбля и четыре солиста.

Выступления оценивало компетентное жюри. Первое место в номинации «Хоры» вручили народному коллективу «Академический камерный хор «Кантилена» из города Раменское. Лучшим в номинации «Ансамбли» стал эстрадный вокальный ансамбль „Камертон“ из Богородского городского округа. Победителем среди солистов была признана Анжелика Полюхович из Раменского округа. Гран-при фестиваля также у представительницы из Раменского Марии Гусевой.