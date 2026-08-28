Финал фестиваля «Область танцевальных культур» пройдет в Королеве 6 сентября

В Королеве 6 сентября на Центральной площади состоится гала-концерт фестиваля «Область танцевальных культур». Из почти 800 заявок со всей страны в финал вышли 79 исполнителей: 33 представителя Подмосковья и 46 участников из других регионов России.

В рамках концерта финалисты сразятся за право представить Россию на международных турнирах в Японии, Китае и ОАЭ. Зрителей также ждут соревнования по брейкингу в категориях до девяти лет, 10–15 лет и командные битвы 2×2 для участников старше 16 лет.

Выступления оценит международный состав судей, включающий чемпионов Daswitch (Китай), Deadhomies (Франция), Torch (Южная Корея) и Ryoga (Япония). Российскую школу представят Vorobey (Avrora), а португальскую — Bruce Almighty.

Для гостей подготовили бесплатную образовательную программу: мастер-классы от иностранных экспертов по хаусу, паппингу и хип-хопу, а также показательный батл между судьями и победителями прошлого года.

Вечер завершат выступления команды «Juniographers» и специального гостя. Организатором выступает АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке профильного министерства и Всероссийской федерации танцевального спорта.