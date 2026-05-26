Финал фестиваля «Кубок святых воинов Руси» прошел в Раменском округе

Турнир стал завершением годового цикла соревнований. Мероприятие собрало более тысячи зрителей и участников со всей страны.

Финальный этап всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Кубок святых воинов Руси» объединил жителей и гостей округа на арене спортивного комплекса «Борисоглебский». Турнир посвятили святому царю-страстотерпцу Николаю Второму. Ранее этапы проекта были связаны с Александром Пересветом и Федором Ушаковым, организаторы сделали акцент на формировании единого маршрута памяти и преемственности.

Церемония открытия началась с выноса флага России и исполнения государственного гимна. Затем был совершен молебен перед иконой святого царя-страстотерпца Николая Второго, который возглавил благочинный Раменского округа игумен Никодим (Лунев) в сослужении духовенства.

Фестиваль включал соревнования по трем дисциплинам: бокс, самбо, армейский рукопашный бой. Победителей наградили специальными медалями и призами.

Первый этап проекта «Кубок святых воинов Руси» прошел в конце 2025 года в Мытищах, второй — в марте 2026 года в Истре. Организаторы намерены продолжить проект.